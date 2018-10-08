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Ограбление ломбарда на миллион тенге: задержан соучастник преступления

Проводится досудебное расследование.

Фото : korrespondent.net8 октября 2018, 16:40

Житель Шымкента задержан как соучастник разбойного нападения на ломбард, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД Республики Казахстан.

В ходе брифинга официальный представитель МВД Алмас Садубаев сообщил о результатах задержания.

"В Шымкенте оперативниками ДВД Туркестанской области задержан житель указанного города, находившийся в межгосударственном розыске как соучастник разбойного нападения на ломбард с завладением денег в сумме более 1 млн. тенге и золотыми изделиями. Проводится досудебное расследование", - отметил А.Садубаев.


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