Ограбление ломбарда на миллион тенге: задержан соучастник преступления
Проводится досудебное расследование.
Фото : korrespondent.net8 октября 2018, 16:40
Житель Шымкента задержан как соучастник разбойного нападения на ломбард, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД Республики Казахстан.
В ходе брифинга официальный представитель МВД Алмас Садубаев сообщил о результатах задержания.
"В Шымкенте оперативниками ДВД Туркестанской области задержан житель указанного города, находившийся в межгосударственном розыске как соучастник разбойного нападения на ломбард с завладением денег в сумме более 1 млн. тенге и золотыми изделиями. Проводится досудебное расследование", - отметил А.Садубаев.
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