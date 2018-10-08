Прокуроры Астаны выявили недочеты в работе службы пробации

Прокуроры обратили внимание на отсутствие индивидуального подхода к подучетному контингенту.

В прокуратуре города Астаны состоялось заседание Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью на котором обсуждены вопросы деятельности службы пробации с лицами, осужденными к наказаниям не связанным с лишением свободы, за 2017 год и 8 месяцев текущего года, передает пресс-служба прокуратуры Астаны.

Обращено внимание на отсутствие индивидуального подхода к подучетному контингенту. Большинство программ осужденных шаблонны и не учитывают их личностных особенностей и потребностей.

Недостаточно налажено взаимодействие с неправительственным сектором, последние слабо вовлечены в процесс ресоциализации осужденных.

Имеют место факты отказа работодателями в трудоустройстве осужденных по различным причинам, в том числе ввиду судимости, при наличии вакансий по установленной квоте рабочих мест. Учитывая изложенное, предложено предоставить НПО доступ к программе по их адаптации, а последним индивидуально сопровождать ход её исполнения, что обеспечит персональный подход к каждому.

Установлено, что значительная часть подучетных являются жителями других регионов, не имеющих постоянного места работы и жительства.

Поэтому службы пробации ориентированы на необходимость тщательного изучения уведомлений о переезде подучетных и проведение соответствующей профилактической работы.

Также членами Корсовета поддержано предложение об инициировании поправок в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы в части ужесточения ответственности подучетных лиц, неоднократно совершающих преступления, но освобожденных от уголовной ответственности за примирением сторон.

На практике суды отказывают в удовлетворении ходатайств служб пробации о замене наказания на лишение свободы таким лицам ввиду отсутствия соответствующих оснований в законодательстве.

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