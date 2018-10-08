Столичный опыт противодействия коррупции внедряют в Актюбинской области

Главные координаторы проекта - аппарат акима Актюбинской области и территориальный департамент по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Президентом страны Н.А.Назарбаевым в Послании народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» поручено использовать опыт столицы по реализации антикоррупционной стратегии в рамках проектов «Регионы, свободные от коррупции». В целях исполнения данной задачи в Актюбинской области разработан и утвержден проект «Ақтөбе - құтты мекен» передает zakon.kz, со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

Главные координаторы проекта - аппарат акима Актюбинской области и территориальный департамент по делам государственной службы и противодействию коррупции.

- В основу «Ақтөбе - құтты мекен» взят проект «Астана - адалдық алаңы». Он направлен на внедрение новых инструментов противодействия коррупции посредством проектного менеджмента. Проектный офис сформирован из числа сотрудников областного акимата и департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции. Также будет вовлечено экспертное сообщество – представители общественного совета, неправительственных организаций и средств массовой информации, предприниматели, - сообщил в ходе презентации заместитель руководителя аппарата акима области Архат Байказаков.

Проект будет реализован в форме комплексного внешнего анализа коррупционных рисков всех структур акимата с выработкой конкретных рекомендаций и контролем по их исполнению. В-первую очередь, проектная группа проведет анализ коррупционных рисков в сфере земельных отношений.

Главные цели деятельности проектного офиса - сокращение бытовой коррупции, административных барьеров, минимизация коррупционных рисков, повышение качества государственных услуг и доверия населения к госаппарату.

- Искоренение коррупции – одно из основных поручений Президента. Проект «Актөбе - құтты мекен» должен затронуть все сферы, имеющие коррупционные риски, особенно сферы образования, здравоохранения, развития предпринимательства, земельных отношений, государственных закупок. Главное - не допускайте формальности в работе. Все государственные органы должны быть заинтересованы в качественной реализации проекта. Лишь тогда мы сможем добиться существенного положительного эффекта, - подчеркнул аким области Бердыбек Сапарбаев.

Отметим, согласно поручениям Главы государства, в рамках проекта «Ақтөбе - құтты мекен» разработан документ, усиливающий персональную ответственность первых руководителей за коррупционные правонарушения и серьезные дисциплинарные проступки подчиненных. На сегодня его подписали более 250 госслужащих руководящего звена, в том числе акимы районов и города Актобе, руководители управлений. Ожидается, что к ним присоединятся директора школ, колледжей, медучреждений и т.д.

В ходе совещания также была обсуждена текущая ситуация в сфере противодействия коррупции. Анализ по данной теме представили руководитель департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции Расул Медетов и руководитель департамента Национального бюро по противодействию коррупции Мирлан Мухамбетов.

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