Число туристов, прибывающих в Туркестан, планируется довести до 5 миллионов

В ходе совещания аким области Жансеит Туймебаев отметил, что в данном политическом документе Глава государства уделяет особое внимание развитию туристской отрасли, а также поделился предстоящими планами.

Через несколько лет Туркестанская область с ее историческими и культурными объектами превратится в настоящий центр туризма. Об этом сегодня было сказано на совещании в Туркестанской области, прошедшем в рамках Послания Президента РК Н.Назарбаева народу Казахстана "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни" передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

В ходе совещания аким области Жансеит Туймебаев отметил, что в данном политическом документе Глава государства уделяет особое внимание развитию туристской отрасли, а также поделился предстоящими планами.

"В Послании народу Казахстана Глава государства подчеркнул необходимость уделить особое внимание развитию въездного и внутреннего туризма для использования нашего богатого природного культурного потенциала. Такое решение позволит увеличить количество иностранных туристов, прибывающих в нашу область. Только за последние полгода Туркестан посетили около 720 тысяч человек. Этот показатель по сравнению с прошлым годом вырос на 57,2%. В ближайшее время мы ожидаем миллионного туриста, который прибудет в областной центр. В целях комплексного развития туризма в Туркестанской области разработана концепция развития туристской индустрии на 2018-2025 годы. Кроме того, недавно в Туркестане прошел первый международный инвестиционный и туристский форум "Древний Туркестан-новые возможности". В данном форуме приняли участие около 500 человек из 19 зарубежных и казахстанских компаний. В результате подписано 19 документов на общую сумму 1,7 млрд. долл. США", - сказал Ж.Туймебаев.

Следует подчеркнуть, что это только один из примеров, направленных на развитие туризма в Туркестане. В целом, в результате запланированных работ, в том числе в рамках специально созданной концепции развития туристской индустрии на 2018-2025 годы, количество туристов, прибывающих в область планируется довести до 5 миллионов. Для достижения этой цели на сегодня разработаны различные планы. К примеру, в областном центре есть все возможности для развития исторического этнотуризма. Для этого был разработан план развития заповедника-музея «Азрет Султан» в городе Туркестан. Согласно плану, в первую очередь, будет реконструировано одно из древних поселений Туркестана – городище Культобе.

Будут полностью отреставрированы ставки и резиденции Абулмамбет Хана, Тауке Хана со средневековой пятничной мечетью и ряд других объектов.

Вместе с тем, особое внимание уделяется сохранению исторических ценностей Туркестана, дальнейшему благоустройству, сохранению мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи и созданию административно-делового центра.

Стоит отметить, в ближайшее время в городе Туркестан планируется строительство аэропорта, железнодорожного вокзала и автовокзала, отвечающим всем международным требованиям. Более того, в целях совершенствования сервисного обслуживания туристов в Туркестане ведется активная работа по привлечению инвесторов к возведению современных гостиниц и мест отдыха.

Помимо этого, напомним, в ходе недавнего визита в область Глава государства поручил крупным отечественным предпринимателям и национальным компаниям построить в Туркестане по одному зданию.

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