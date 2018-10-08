Путин лично поздравил Хабиба с победой
Президент РФ не смотрел прямую трансляцию, но ознакомился с записью боя.
Фото : thenotoriousmma8 октября 2018, 17:13
Владимир Путин болел за россиянина Хабиба Нурмагомедова в бою с Конором Макгрегором. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
"Ночью, насколько я знаю, он не смотрел (поединок – ред.), когда была первая трансляция, но в повторе, по крайней мере, с какими-то эпизодами этого боя он ознакомился", - сказал он.
Песков не уточнил, поздравил ли Хабиб Путина, который отмечал день рождения.
"Я не знаю детального содержания их разговора", - заключил он.
Нурмагомедов в субботу победил Конора Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
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