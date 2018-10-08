Цены на жилье в РК несущественно выросли в сентябре

При этом арендная плата за благоустроенное жилье выросла на 2%.

В сентябре 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем цены продажи нового и перепродажи благоустроенного жилья повысились по 0,2%, неблагоустроенного – на 0,1%. Об этом сообщило министерство нацэкономики, передает Zakon.kz.

При этом арендная плата за благоустроенное жилье выросла на 2%.

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