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Казахстан и Таджикистан подпишут ряд соглашений в рамках заседания ШОС

По итогам мероприятия ожидается принятие совместного коммюнике.

Фото : Mir24.tv8 октября 2018, 17:26

Казахстан и Таджикистан подпишут ряд документов по вопросам сотрудничества в рамках XVII заседания совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сегодня на еженедельном брифинге в министерстве иностранных дел сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, с 11 по 12 октября в Душанбе состоится XVII заседание под председательством премьер-министра Таджикистана Кохир Расулзады.

«По итогам мероприятия ожидается принятие совместного коммюнике, а также подписание ряда решений и документов многостороннего сотрудничества в рамках ШОС, в том числе программы посредничества по продовольственной безопасности, инициатива разработки которой принадлежит Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву», - сказал он.

На заседании совета ожидается участие премьер-министра Казахстана Бахытжана Сагинтаева.

Татьяна Ковалева, Астана


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