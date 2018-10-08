Жена погибшего в аэропорту Стамбула казахстанца опознала тело

Казахстанские консулы оказали вдове полное содействие.

Министерство иностранных дел Казахстана продолжает информировать общественность о ходе расследования гибели казахстанца в аэропорту Стамбула. Сегодня руководитель пресс-службы МИД РК Айбек Смадияров рассказал новые подробности, передает корреспондент Zakon.kz.

"Супруга прибыла в Стамбул, наши консулы оказали полное содействие, прошло опознание тела, на следующий день тело было направлено в Астану, следствие идет, будем ожидать информации от турецкой полиции", - сказал он во время брифинга.

27 сентября 37-летний мужчина сбросился со второго этажа терминала аэропорта. В ходе совместной работы Генконсульства РК с турецкими органами установлено, что мужчина заехал на территорию Турции 26 сентября и сутки находился в здании аэропорта, а на следующий день покончил с собой.

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