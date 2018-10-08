Жена погибшего в аэропорту Стамбула казахстанца опознала тело
Казахстанские консулы оказали вдове полное содействие.
Фото : Алау8 октября 2018, 17:38
Министерство иностранных дел Казахстана продолжает информировать общественность о ходе расследования гибели казахстанца в аэропорту Стамбула. Сегодня руководитель пресс-службы МИД РК Айбек Смадияров рассказал новые подробности, передает корреспондент Zakon.kz.
"Супруга прибыла в Стамбул, наши консулы оказали полное содействие, прошло опознание тела, на следующий день тело было направлено в Астану, следствие идет, будем ожидать информации от турецкой полиции", - сказал он во время брифинга.
27 сентября 37-летний мужчина сбросился со второго этажа терминала аэропорта. В ходе совместной работы Генконсульства РК с турецкими органами установлено, что мужчина заехал на территорию Турции 26 сентября и сутки находился в здании аэропорта, а на следующий день покончил с собой.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4940598-13efbfd387f87c6b63ffb15c55d45d0a
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...