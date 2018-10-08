Президент Сербии прибудет с официальным визитом в Казахстан

В ходе визита запланировано участие в работе казахстанско-сербского бизнес-форума и в открытии VI съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Президент Сербии Александр Вучич прибудет 8 октября в Казахстан с официальным визитом. Об этом сегодня на еженедельном брифинге в министерстве иностранных дел рассказал руководитель пресс-службы МИДа РК Айбек Смадияров, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, Александр Вучич приезжает в Казахстан по приглашению Нурсултана Назарбаева. В ходе визита запланированы переговоры президентов двух стран, участие в работе казахстанско-сербского бизнес-форума и в открытии VI съезда лидеров мировых и традиционных религий.

«8 октября в Астане планируется проведение второго заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами, повестка дня которого включает вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере, геологии, строительства, сельского хозяйства, транспорта и туризма. Сопредседателями комиссии с казахстанской стороны является министр национальной экономики Тимур Сулейменов, с сербской стороны - министр экономики Горан Кнежевич. Первое заседание межправкомиссии состоялось в августе 2016 года в Белгороде», - сообщил Смадияров.

Двусторонний товарооборот в период за январь-июль 2018 года составило 16,7 млн долларов. В Казахстане на сегодня зарегистрировано свыше 20 сербских предприятий, представленные в основном в сфере оптовой и розничной торговли, а также строительства жилых и нежилых помещений.

В рамках визита запланировано подписание ряда важных договоров: соглашение между правительствами о сотрудничестве в борьбе с преступностью и меморандума о взаимопонимании между министерством общественного развития и министерством по делам молодежи Сербии в области молодежной политики.

Татьяна Ковалева, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!