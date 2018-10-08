В МИД РК прокомментировали отказ РФ выдать Ертаева

Также в ведомстве прокомментировали слухи о том, что экс-гендиректор и совладелец "Алмател Казахстан" вот-вот получит российское гражданство.

Руководитель пресс-службы МИД РК Айбек Смадияров согласился прокомментировать журналистам сообщения СМИ, где говорится об отказе РФ выдать Казахстану Жомарта Ертаева и возможном предоставления ему гражданства России, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил спикер во время еженедельного брифинга в министерстве иностранных дел, работа по возбужденному уголовному делу в отношении Жомарта Ертаева ведется по линии правоохранительных органов двух стран Казахстан и России.

"В данном случае дело ведет Генеральная прокуратура Казахстана, более подробно можете уточнить у них. МИД не участвует в следственных мероприятиях, мы только переправляем документы при поступлении запроса от правоохранительных органов", – сообщил А. Смадияров.

Что же касается вопроса о том, что экс-гендиректор и совладелец "Алмател Казахстан вот-вот получит российское гражданство, спикер ответил, что такой информации в МИД РК не поступало.

"Прежде чем получить российское гражданство, он должен отказаться от гражданства Казахстана. На сегодняшний день такой информации к нам не поступало".

Как сообщалось ранее, адвокат Жомарта Ертаева сообщил СМИ, что Генпрокуратура РФ отказала в выдаче Казахстану его подзащитного, который обвиняется в хищении $80 млн у Bank RBK.

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