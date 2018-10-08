Имущество Храпуновых конфисковано в пользу государства. Что там было?

Денег на счетах, земли, парковок, бизнеса и квартир лишилась чета экс-акима Алматы.

12 млрд тенге компенсации, а также конфискация многочисленного имущества по решению суда теперь ждет чету Храпуновых, которые так и не появились в суде, сообщает Zakon.kz. Теперь Виктор и Лейла Храпуновы останутся без счетов в банках, земли, квартир, бизнеса и даже выкупленных парковочных мест.

Только в Алматы у Храпуновых изымут 9 квартир, несколько парковочных мест и более 15 гаражей. Вдобавок в черте города у экс-акима был частный дом, вилла, а также пять неиспользуемых земельных участков - все это также пойдет на покрытие ущерба государству.

Также участки земель Храпуновых имелись в ВКО, Усть-Каменогорске и Алматинской области. Помимо земли, все деньги, поступавшие на банковские счета бизнеса экс-акима, также подлежат конфискации. Помимо этого суд постановил изъять у Храпуновых 12 млрд тенге незаконной прибыли.

8 октября судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы огласил приговор в адрес Храпуновых. Виктора Храпунова признали виновным в краже госимущества и назначили наказание в виде 17 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, без права занимать должности на госслужбе. Также его лишили всех госнаград и орденов. Лейла Храпунова была приговорена к 14 годам заключения с конфискацией имущества и без права занимать должности на госслужбе.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!