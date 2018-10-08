100 квартир выдадут столичным медикам, учителям и полицейским до конца года

Астана стала первым городом, который разработал новую жилищную программу, направленную на создание необходимых условий для приобретения жилья работниками бюджетной сферы.

В ходе проведения актива города Астаны по обсуждению Послания Главы государства аким Астаны Бахыт Султанов поручил обеспечить выдачу 100 жилищных сертификатов на сумму 1 млн тенге с оформлением всех необходимых документов для получения жилья до конца этого года, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Так, по его словам, комфорт для каждого гражданина заключается прежде всего в доступности жилья. В этих целях в марте текущего года была запущена масштабная программа «7-20-25», в рамках которой в ближайшие пять лет более 100 тысяч граждан смогут приобрести жилье. Астана стала первым городом, который разработал новую жилищную программу, направленную на создание необходимых условий для приобретения жилья работниками бюджетной сферы.

«Для того чтобы программа была еще доступнее, продолжается разработка дополнительных механизмов для частичного субсидирования первоначального взноса для льготных категорий населения», – сообщил Бахыт Султанов.

Аким отметил, что важным партнером в реализации вновь разработанной жилищной программы по предоставлению социальной помощи на приобретение жилья является АО «Жилстройсбербанк».

«В организациях образования столицы работает порядка 10 тысяч человек, которые нуждаются в жилье и стоят в очереди в акимате. 4997 человек нуждаются в жилье в организациях здравоохранения, и 2682 сотрудникам ДВД также необходимы квадратные метры. Эти три сферы очень сильно влияют на качество жизни граждан, поэтому считаю, что им надо первостепенно помочь», – сказала председатель правления АО «Жилстройсбербанк» Ляззат Ибрагимова в ходе своего выступления на активе города Астаны.

В своем новом Послании Н. А. Назарбаев уделил особое внимание жилищному вопросу. Президент призвал местные исполнительные органы оказать содействие в обеспечении жильем казахстанцев, субсидировать первоначальные взносы, а также повысить доступность ипотеки для работников социальной сферы.

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