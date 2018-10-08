Назначен постпред Казахстана при Всемирной туристской организации

Соответствующий указ подписал Назарбаев.

Глава государства назначил Посла РК в Испании Константина Жигалова Послом РК в Андорре и Постпредом РК при Всемирной туристской организации по совместительству, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Указом Главы государства Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Испания Жигалов Константин Васильевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Княжестве Андорра, Постоянным представителем Республики Казахстан при Всемирной туристской организации по совместительству», - говорится в сообщении.

Жигалов Константин Васильевич родился 16 мая 1959 года в Семипалатинске. Образование, специальность (квалификация), лицензии: Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (1981) – историк. Научные звания, степени, деятельность: аспирантура Казахского педагогического института им. Абая (1984), кандидат исторических наук, тема диссертации: «Историография деятельности партии по руководству промышленностью Казахстана в условиях развитого социализма (1959-1975 гг.)» (1984); доцент Алма-Атинской высшей партийной школы (1988).

Трудовой стаж:

- Преподаватель Казахского государственного университета (1982-1984);

- Старший научный сотрудник Института истории партии при Центральном комитете Компартии Казахстана (1985-1988);

- Консультант Центрального комитета Компартии Казахстана (1988-1991);

- Помощник Президента Республики Казахстан (09.1991-08.1993);

- Заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан (08.1993-06.1994);

- Заведующий международным отделом Аппарата Президента Республики Казахстан (06.1994-10.1995);

- Помощник Президента Республики Казахстан (10.1995-01.1996);

- Советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Великобритании (01.1996-11.2000);

- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Польше (11.2000-07.2003);

- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Бельгия (07.2003-11.2003);

- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Великом Герцогстве Люксембург, Королевстве Нидерланды, глава представительства Республики Казахстан при Европейском Союзе и в Организации Североатлантического Договора (НАТО) по совместительству (11.2003-28.01.2009);

- Заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан, национальный координатор по вопросам взаимодействия с Европейским Союзом (28.01.2009-01.2012);

- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Канаде (01.2012-27.04.2018);

- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Куба, Доминиканской Республике, Ямайке (11.2013-27.04.2018);

- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Испания (с 27.04.2018)

- Ответственный секретарь Консультативного совета при Президенте Республики Казахстан (1992-1993).

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