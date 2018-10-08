Астрономы открыли новый тип "звездных ДТП"

Падение объекта на сверхплотный белый карлик привело к тому, что на его поверхности произошел сверхмощный термоядерный взрыв.

Знаменитая "новая звезда" 1670 года в созвездии Лисички вспыхнула на ночном небе в результате столкновения коричневого и белого карлика, а не была первым примером "звездного вампиризма", как считалось ранее. Об этом пишут астрономы в статье, опубликованной в журнале MNRAS, передает РИА Новости.

"Столкновения звезд сегодня считаются самыми бурными катаклизмами во всей Вселенной. Как правило, в таких случаях мы обычно думаем о столкновениях нейтронных звезд и белых карликов, или же о "космических ДТП" с участием планет. Мы открыли новый тип подобных событий, что делает эту бывшую "новую звезду" еще более интересной", — заявил Альберт Зейлстра (Albert Zijlstra) из Манчестерского университета (Великобритания).

Загадки нового времени

Светило Nova Vul, или CK Лисички, было одновременно открыто Джованни Кассини и Яном Гевелием в 1670 году. На протяжении многих столетий считалась первым примером так называемых новых звезд. Они представляют собой тесные пары из двух светил – белого карлика и красного гиганта, доживающего последние миллионы лет жизни.

Благодаря внутренним процессам, гигант сильно раздувается, и его внешние оболочки выходят за пределы его гравитационной "сферы влияния", где их постепенно начинает перетягивать на себя белый карлик. Через некоторое время на его поверхности накапливается достаточное количество водородного "горючего" и украденные запасы материи взрываются, в результате чего яркость звезды вырастает в десятки или сотни тысяч раз.

Как отмечают ученые, за минувшие три столетия Nova Vul так сильно потускнела, что ее останки можно увидеть лишь только при помощи радиотелескопов, работающих в миллиметровом диапазоне и способных улавливать излучение даже самых холодных скоплений материи.

Зейлстра и его коллеги раскрыли истинную природу этого необычного светила, наблюдая за его газопылевым коконом, похожим по форме на песочные часы или символ бесконечности, при помощи микроволновой обсерватории ALMA на высокогорном чилийском плато Чахнантор.

Этот саван из пыли и газа, как отмечают ученые, возник в то время, когда произошла вспышка и часть оболочек обитателей данной звездной системы была "сдута" в открытый космос. Соответственно, изучение ее химического состава "выдаст" их тип и потенциально расскажет ученым о том, что реально случилось здесь почти 350 лет назад, с поправкой на расстояние между Землей и CK Лисички.

Первые наблюдения такого рода, которые проводила другая команда ученых при помощи телескопа APEX, "младшего брата" ALMA, показали, что вспышка Nova Vul, скорее всего, возникла не в результате "воровства" материи белым карликом у красного гиганта, а из-за столкновения между двумя звездами, тип которых оставался неизвестным.

Погребальный саван звезды

Зейлстра и его коллеги заполнили этот пробел, точно измерив то, как распределены разные элементы по туманности и как устроены зерна пыли. Как оказалось, одна из половин "песочных часов" была необычайно богата литием. Это крайне нетипично для звезд – обычно этот металл "сгорает" в ходе термоядерных реакций в первые несколько миллионов лет жизни светила.

Учитывая, что соседом этой "аномальной" звезды действительно был белый карлик, выгоревшие останки престарелой звезды, крайне маловероятно, что она могла возникнуть крайне недавно и еще не исчерпать все запасы лития. Это, как отмечает Зейлстра, оставляет единственный вариант – одной из половин CK Лисички было не светило, а коричневый карлик.

Коричневыми карликами, первые из которых были найдены в 1995 году, астрономы называют переходные объекты между звездами и планетами. Масса таких несостоявшихся звезд — менее 7% массы Солнца — слишком мала для возникновения термоядерной реакции в их недрах. Поэтому коричневые карлики постепенно угасают и охлаждаются.

Падение подобного объекта на сверхплотный белый карлик, как объясняет Зейлстра, привело к тому, что на его поверхности произошел сверхмощный термоядерный взрыв. В результате этого вся материя коричневого карлика "сгорела" и была превращена в литий и другие элементы тяжелее водорода и гелия и мгновенно выброшена в космос.

Выбросы этой раскаленной новой материи достаточно быстро охладились, что объясняет то, почему Nova Vul погасла за относительно короткое время по космическим меркам, и стала незаметной для большинства телескопов. Учитывая большое число коричневых карликов и двойных систем, такие столкновения должны происходить довольно часто, заключают ученые.

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