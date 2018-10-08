Послание Президента РК перевели на арабский и английский языки
Текст Послания распространяется среди политических, деловых и экспертных кругов за рубежом .
Фото : из открытых источников8 октября 2018, 19:20
Послание Президента РК Нурсултана Назарбаева народу Казахстана перевели на несколько языков, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На сегодняшний день документ переведен на английский и арабский языки. Также осуществляется перевод на другие языки мира», - сказал на брифинге официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.
По его словам, текст Послания распространяется среди политических, деловых и экспертных кругов за рубежом .
«Послание Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева находит положительные отклики в международном сообществе. Об этом свидетельствует комментарий-публикация в иностранной прессе», - сказал представитель МИД.
Также он добавил, что для реализации указанных в Послании поручений министерство будет взаимодействовать и оказывать необходимую поддержку отраслевым ведомствам и регионам страны.
5 октября Президент РК Нурсултан Назарбаев озвучил свое Послание народу Казахстана.
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