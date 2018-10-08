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Послание Президента РК перевели на арабский и английский языки

Текст Послания распространяется среди политических, деловых и экспертных кругов за рубежом .

Фото : из открытых источников8 октября 2018, 19:20

Послание Президента РК Нурсултана Назарбаева народу Казахстана перевели на несколько языков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день документ переведен на английский и арабский языки. Также осуществляется перевод на другие языки мира», - сказал на брифинге официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

По его словам, текст Послания распространяется среди политических, деловых и экспертных кругов за рубежом .

«Послание Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева находит положительные отклики в международном сообществе. Об этом свидетельствует комментарий-публикация в иностранной прессе», - сказал представитель МИД.

Также он добавил, что для реализации указанных в Послании поручений министерство будет взаимодействовать и оказывать необходимую поддержку отраслевым ведомствам и регионам страны.

5 октября Президент РК Нурсултан Назарбаев озвучил свое Послание народу Казахстана.


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