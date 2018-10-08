В ЗКО обсудили Послание Президента

С основным докладом выступил аким области Алтай Кульгинов

В Западно-Казахстанской области обсудили задачи, поставленные Президентом страны в недавнем Послании народу Казахстана. В обсуждении на активе области приняли участие ветераны труда, почетные граждане области, депутаты и акимы всех уровней, руководители государственных органов и предприятий, представители неправительственного сектора. С основным докладом выступил аким области Алтай Кульгинов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима.

– В Послании особый акцент сделан на роли экспортоориентированной индустриализации и расширении линейки товаров народного потребления. Экспортоориентированные предприятия области – Уральский трансформаторный завод, «Жайык Агро», «Пош Руно», «Квант», «Стекло Сервис» и другие – сегодня выпускают качественную продукцию, пользующуюся спросом. НПП «Атамекен» совместно с фондом «Даму» и другими институтами принимают меры по координации товаропроизводителей, чтобы они переходили на основной закуп сырья и комплектующих в Казахстане, – сказал Алтай Кульгинов.

В настоящее время в регионе реализуются 12 инвестпроектов, половина их них – с иностранным участием. Фонд прямых инвестиций будет соинвестировать проекты с зарубежными партнерами, что принесет реальную поддержку местному бизнесу. Особая роль будет отведена региональному транспортно-логистическому центру «БАСК». Для раскрытия потенциала региона в сфере АПК задействованы предприятия «Кублей», «Жайык Агро», «Батыс Нык», «Желаевский КХП». Инвесторы из британской компании «Данбиа» готовы вывести область на международный уровень, также намечены проекты и по выходу на рынок Китая. Говоря о казахстанском содержании, Президент страны особо отметил «экономику простых вещей». Например, в области по программе водообеспечения в течении двух лет в 110 населенных пунктах провели чистую питьевую воду. В строительстве порядка 2 тысяч километров водопровода были использованы трубы уральских заводов. В 2019 году вода будет подведена еще в 50 населенных пунктов. Таким образом, деньги поступают непосредственно в местный бюджет, что эффективно сказывается в целом на экономике региона. Особой строкой в Послании отмечена роль Дорожной карты бизнеса. Ежегодно на ее реа-лизацию выделяется порядка 30 млрд. тенге. Работа будет продолжена наряду с госпрограммами «Нурлы жол», «Нурлы жер», «Развития территорий до 2025-го года». Это позволит сформировать стабильные источники роста бизнеса в регионе.

В общем, приоритет бюджетных расходов будет акцентирован на трех направлениях: социальная сфера, обеспечение безопасности региона и развитие внутренней инфраструктуры. К примеру, продолжается проект по установке камер видеонаблюдения, в скором времени будут использоваться финские BIM-технологии, где исключен человеческий фактор. В сфере здравоохранения область добилась снижения показателей по ряду заболеваний. За 2017-18 годы отремонтированы 40 объектов здравоохранения, закуплены 270 единиц санавтотранспорта и медоборудования, в том числе дорогостоящий магнитно-резонансный томограф по программе государственно-частного партнерства. В планах по программе ГЧП покупка двух ангиографов, лучевого ускорителя, компьютерного томографа в районы. Все это позволит улучшить качество и сервис предоставляемых медицинских услуг. Кроме этого, регион полностью перешел на безбумажный формат работы в рамках цифровизации.

– Также в регионе активно идет строительство качественного и доступного жилья. По программе «7-20-25» уже сдали первый 9-этажный дом. Строится арендное жилье для очередников. Уделяется особое внимание созданию зон комфортного и безопасного проживания – благоустройству дворов, скверов, улиц и площадей. В областном центре ведется работа по созданию «безбарьерной среды» для лиц с ограниченными возможностями. Согласно генплану развития Уральска мы приступили к закладке нового микрорайона «Акжайык» на площади 450 гектаров. Это совершенно новый микрорайон, в котором будет реализована концепция «Умного города», – отметил аким области.

В ходе актива также выступили представители бизнеса, образования, здравоохранения, которые отметили, что решение первоочередных задач Послания, направленных на повышение благосостояния казахстанцев, несомненно, окажет ощутимую поддержку всем слоям населения. Например, в соответствии с Посланием, где говорится о повышении минимальной заработной платы, директор ТОО «Стройкомбинат» Бакытжан Нурбаев также планирует поднять зарплату работникам за счет внедрения в производстве цифровых технологий. Руководитель ТОО «Медцентр» Рафхат Истаев также отметил, что Послание Президента было обсуждено в коллективе, и медицинская общественность, в целом, стремится и дальше работать над улучшением качества предоставляемых медицинских услуг населению.

– Для меня, как для педагога с 33-летним стажем, было очень важно, что в Послании сделан особый акцент на повышение профессионального статуса педагога, будет принят закон «О статусе педагога». Такого закона нет ни в одной стране, надеюсь, что это позволит поднять уровень образования в стране и престиж профессии учителя, – отметила директор средней школы №17 Тамара Рудич.

Значимые и важные моменты, касающиеся развития АПК, отметили в своих выступлениях руководитель КХ «Сабит» Ерболат Курмангалиев, фермер из Бокейординского района Саян Баетов. По итогам актива была принята резолюция, в которой выделены основные пункты по реализации поручений, данных Главой государства Нурсултаном Назарбаевым.

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