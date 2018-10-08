Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Кореи

Глава Южной Кореи подтвердил свое намерение посетить Казахстан в ближайшее время.

Посол Республики Казахстан Бакыт Дюсенбаев вручил верительные грамоты Президенту Республики Корея Мун Чже Ину, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В рамках церемонии вручения верительных грамот, Б. Дюсенбаев отметил высокий уровень стратегического партнерства между двумя государствами и последовательный курс Астаны на всестороннее укрепление казахстанско-корейского сотрудничества.

Посол Казахстана высоко оценил усилия руководства Республики Корея по установлению мира на Корейском полуострове и укреплению глобальной безопасности. Б. Дюсенбаев отметил, что Казахстан, как страна, испытавшая на себе все последствия ядерных испытаний и добровольно отказавшаяся от ядерного арсенала, придерживается безальтернативности мирного диалога в решении ядерной проблематики КНДР и готов поделиться опытом в вопросе денуклеаризации.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин дал высокую оценку развитию страны под руководством Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и подтвердил приверженность южнокорейской стороны к дальнейшему наращиванию двустороннего сотрудничества с Казахстаном в приоритетных для обоих государств сферах. Глава Южной Кореи подтвердил свое намерение посетить Казахстан в ближайшее время.

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