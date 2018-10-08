Дело Храпуновых: Девять человек освободили от ответственности

Они освобождены от уголовной ответственности и наказания в связи с истечением срока давности.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы был оглашен приговор Виктору Храпунову и другим лицам, передает Zakon.kz со ссылкой на Дияса Махамбетова, руководителя пресс-службы Алматинского городского суда.

Приговором суда Виктор Храпунов признан виновным в совершении ряда преступлений. Окончательно к отбытию ему назначено 17 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления и иных организациях.

Суд также внес представление Президенту Республики Казахстан о лишении Храпунова государственных наград Республики Казахстан орденов «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенты» (2005 г.), «Парасат» (2000 г.).

Лейлу Храпунову суд также признал виновной и окончательно к отбытию наказания назначил 14 лет лишения свободы, с конфискацией имущества с лишением права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления и иных организациях.

Айяр Ильясов получил 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Суд конфисковал имущество и деньги В.Храпунова, Л.Храпуновой и А.Ильясова, подконтрольных им (аффилированным) компаний, добытое преступным путём, а также приобретённое на средства, добытые преступным путём, среди них около 13 земельных участков, 4 объекта недвижимого имущества, 15 гаражей, 2 офисных помещений, 2 парковочных мест, 11 квартир, 4 жилых домов, а также денежные средства.

Кроме того, суд взыскал в солидарном порядке незаконную прибыль, полученную В.Храпуновым, Л.Храпуновой, А.Ильясовым в результате незаконных сделок сумму 12 196 796 547 тенге.

На основании ст п. «б» ч. 1 ст. 69 УК РК освобождены от уголовной ответственности и наказания в связи с истечением срока давности: Я.Заяц, К.Бискультанов, А.Сапаров, А.Касымов (ч. 2 ст. 307 УК РК злоупотребление должностными полномочиями), Г.Кайымсултанов, Е.Есмуханов, А.Садыкбаева, А.Карымсаков (ст.ст. 28 ч. 5 - 176 ч. 3 п.п. «а», «б» УК РК пособничество в присвоении или растрате вверенного чужого имущества) и А.Мукашев (ст.ст. 28 ч. 5 - 311 ч.3 п. «а,б,в» УК РК пособничество в получении взятки).

Осужденным В.Храпунову, Л.Храпуновой и А.Ильясову заочно избранная мера пресечения в виде ареста (содержание под стражей) оставлена прежней.

Приговор не вступил в законную силу.

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