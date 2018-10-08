В Туркестане отметили День учителя

Аким области Жансеит Туймебаев, открывая торжественное мероприятие, поздравил более 55 тысяч учителей региона с праздником.

8 октября в Туркестанской области отметили День учителя. В мероприятии, прошедшем в областном акимате в онлайн режиме приняли участие более 500 лучших педагогов области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Аким области Жансеит Туймебаев, открывая торжественное мероприятие, поздравил более 55 тысяч учителей региона с праздником, а также отметил, что роль учителя в обучении и воспитании будущего поколения очень важна.

"Сегодняшнее мероприятие проходит в особенное время. Оно совпало с новым Посланием Президента и с периодом создания Туркестанской области. Нурсултан Абишевич Назарбаев в своем недавнем Послании народу Казахстана "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни" затронул многие важные вопросы, в том числе обеспечение населения жильем, развитие здравоохранения, образования и науки, совершенствование полиции и судебной системы, государственного управления, повышение профессиональной квалификации и социальной защищенности сотрудников этих сфер. Вместе с тем, в Послании Глава государства уделяет особое внимание сфере образования, снижению коррупционных рисков, в том числе приему на работу педагогов", - подчеркнул Ж.Туймебаев.

Кроме того, на торжественном собрании 5 ветеранов сферы образования и 20 учителей наградили благодарственными письмами акима области. Наряду с этим, коллективу областной специализированной физико-математической школы-интерната имени Ж.Каппарова Казыгуртского района вручили грант на сумму 20 млн. тенге, как лучшей организации среднего образования.

Следует подчеркнуть, за последние годы наблюдается рост интереса школьников области к знаниям. В этом году наши талантливые учащиеся стали призерами более 100 различных конкурсов международного и республиканского уровней. Более того, за последние три года на республиканской олимпиаде по математике и естествознанию региону присваивают звание «Лучшая олимпийская команда», учащиеся области занимают ІІ, ІІІ призовые места.

Помимо этого, стоит отметить, по итогам республиканской олимпиады и научных проектов ежегодно определяется и награждается 100 лучших учреждений образования. В этом году в их число вошли четыре организации среднего образования области.

Вместе с тем, на сегодняшний день в Туркестанской области прием педагогов на работу осуществляется в электронном виде через портал jumys.sitcen.kz. В этом новом формате система приема будет и в дальнейшем реализовываться открыто и публично.

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