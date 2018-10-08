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Халка уволили за спойлер

Марк Руффало отстранен от "Мстителей".

Фото : из открытых источников8 октября 2018, 20:52

Режиссеры супергеройской франшизы "Мстители" Энтони и Джо Руссо уволили исполнителя роли Халка, Марка Руффало, за то, что тот проболтался о названии четвертой части фантастического боевика, пишет Вести.ру.

Актер извинился, но это делу не помогло.

О названии нового фильма Руффало проговорился в эфире популярного шоу Джимми Фэллона. Осознав ошибку, актер обратился к телеведущему в "Твиттере" с просьбой вырезать неосмотрительно сказанную фразу.

В результате программа вышла в эфир со звуковым сигналом, который заглушил "лишние" слова Руффало.

Впрочем, режиссеры "Мстителей" такой жест не оценили. Посмотрев передачу, они жестко написали в своем микроблоге:

"Марк, ты уволен".

Пока не совсем ясно, насколько серьезно настроены Энтони и Джо Руссо. Сам же Руффало, похоже, морально приготовился к тому, что вместо него на роль Халка возьмут кого-то еще


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