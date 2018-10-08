Появилась информация о пострадавших в ДТП с двумя автобусами детях

В столице столкнулись два автобуса, пострадали четыре школьника и одна девушка.

Два пассажирских автобуса №102 и №46 столкнулись сегодня в Астане на пересечении проспекта Сарыарка и улицы Сейфуллина, есть пострадавшие, среди которых - четверо школьников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее в соцсетях опубликовали видеозапись очевидца, который оказался свидетелем дорожно-транспортного происшествия с участием двух пассажирских автобусов в Астане. В пресс-службе ТОО «Астана LRT» корреспонденту Казинформа подтвердили информацию о ДТП.

«Виновник происшествия - водитель автобуса №102, который в результате несоблюдения бокового интервала допустил столкновение с автобусом № 46. По данному факту сотрудниками МПС ДВД города Астаны составлен протокол в отношении водителя пассажирского транспорта № 102 за несоблюдение бокового интервала. Водитель данного автобуса отстранен от работы до принятия процессуального решения. В последующем будет уволен и внесен в реестр «Чёрный список», это значит, что он не сможет работать в сфере общественного транспорта в столице», - рассказали в «Астана LRT».

По информации компании, водитель автобуса №46 был отстранен от работы до принятия процессуального решения с последующим направлением на курсы в Центр квалификации специалистов транспорта ТОО «Астана LRT».

Как выяснилось, в результате ДТП с участием автобусов пострадали четыре школьника и одна девушка.

«Дети были доставлены в городскую больницу №2 с незначительными различными диагнозами. В травмпункте детей осмотрели нейрохирург и травматолог. Необходимости в госпитализации в стационар не было, поэтому дети были отпущены на амбулаторное лечение по местожительству под наблюдением травматолога. Девушка поступила в центральную железнодорожную больницу, но так как не было необходимости в госпитализации, она была отпущена домой на амбулаторное лечение», - сообщили в свою очередь в пресс-службе управления общественного здравоохранения Астаны.

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