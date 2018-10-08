Как накажут "нового Усенова" за езду по встречке

Молодой водитель активно нарушает правила, снимает это на видео и публикует.

В Алматы на 1 год могут лишить прав парня, который нарушил правила дорожного движения и выложил это в сеть. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщила руководитель пресс-службы ДВД города Салтанат Азирбек.

По ее словам, материалы дела по данному факту направлены в административный суд.

«Его могут вынудить оплатить штраф за нарушение четырех пунктов КоАП РК. А также его лишат прав за езду по встречной полосе. Если выяснится, что обвиняемый и до этого совершал правонарушения, то будет установлен запрет на вождение более чем на 1 год», - сказала Салтанат Азирбек.

Полиция взяла под контроль паблик nelegal.kz в сети Instagram.

«Полиция контролирует данный паблик. Были просмотрены 85 видео, 89 фото. В результате составлены 5 административных протоколов», - сказала официальный представитель ДВД.

20-летний алматинец Nazar Rollan стал антигероем социальных сетей после того, как выложил на своей странице в Instagram видео, в котором он едет по встречной полосе по проспекту аль-Фараби. На видео видно, как парень, рискуя своей и жизнями других людей, едет по «встречке» по аль-Фараби, при этом едущим навстречу автомобилям приходится объезжать и уступать дорогу горе-водителю.

Как сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек, в отношении водителя 1998 года рождения было составлено сразу 5 протоколов.

«По части 1 статьи 590 - за управление автомашиной Land Cruiser Prado 1 октября без номерных знаков по аль-Фараби, восточнее улицы Ремизовка, еще один протокол - тоже за управление без госномеров, на этот раз автомашиной Lexus 28 сентября. Третье нарушение - по части 3 статьи 596 - выезд на полосу встречного движения 28 сентября, четвертый протокол - за нарушение правил перевозки пассажиров - он катался на санях, пятый протокол - за нарушение правил маневрирования. Материалы направлены в суд, он будет лишен прав. Со всеми предъявленными нарушениями водитель согласился».

В Интернете появилось снятое полицией видео, на котором алматинец якобы искренне раскаивается за содеянное и просит прощения.Однако, как выяснилось позже, это было не больше чем фарсом, о чем молодой человек признался в своем следующем видео в соцсетях. Его видео вызвали бурю негодования у пользователей соцсетей. Они уже окрестили его «будущим Максатом Усеновым».

Впоследствии СМИ сообщили о том, что Назар Роллан является внуком известного в стране писателя. Но тот опроверг эту информацию. Молодой человек продолжает выкладывать на своей странице провоцирующие фото и видео.

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