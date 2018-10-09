У сбившего 20 человек мужчины не было прав на вождение лимузина

Сам автомобиль не прошел в прошлом месяце проверку автоинспекции штата Нью-Йорк и не должен был быть на дороге.

Водитель лимузина, который разбился в американском штате Нью-Йорк, не имел соответствующих водительских прав, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал NEWS10 ABC.

ДТП с лимузином, в результате которого погибли 20 человек, произошло в субботу днем в округе Скохари. По данным телеканала, он снес дорожный знак в конце дороги и затем врезался в пустой автомобиль. Среди погибших были 18 пассажиров лимузина и двое прохожих. Происшествие расследуется полицией и национальным управлением транспортной безопасности США (NTSB).

По словам губернатора, у водителя отсутствовали права на вождение лимузина, а сам автомобиль не прошел в прошлом месяце проверку автоинспекции штата Нью-Йорк и не должен был быть на дороге.

На данный момент штат планирует издать приказ в отношении компании по прокату лимузинов Prestige Limo, чтобы приостановить ее деятельность на время расследования инцидента.

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