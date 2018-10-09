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Казахстан выиграл семь медалей во второй день Азиатских Параигр-2018

Страна занимает 18-е место в общекомандном зачете.

Фото : sports.kz9 октября 2018, 06:00

В Джакарте (Индонезия) проходят Азиатские Параигры, в которых принимают участие спортсмены с ограниченными возможностями, сообщает Sports.kz.

Второй день соревнований принес сборной Казахстана семь медалей — четыре серебряные и три бронзовые. Серебряными призерами стали парапловцы Дмитрий Ли (100 метров вольным стилем) и Зульфия Габидуллина (50 метров на спине), парапауэрлифтер Давид Дегтярев (весовая категория до 54 килограммов) и параздюдоист Азамат Турумбетов (до 66 кг). «Бронзу» завоевали парапловцы Мансурбек Ибрашев (100 метров вольным стилем) и Сиязбек Далиев (50 метров на спине) и парапауэрлифтерша Гульбану Абдыхалыкова (до 50 кг).

С девятью медалями (0-4-5) Казахстан после двух дней Азиатских Параигр-2018 занимает 18-е место в общекомандном зачете. Лидирует Китай (39-15-17 — 71), на второе месте Южная Корея (14-8-5 — 27), а тройку лучших замыкает Узбекистан (12-5-3 — 20).


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