Жертвами землетрясения у берегов Гаити стали 15 человек

Ранее сообщалось о 12 погибших и 170 раненных.

Число жертв землетрясения, произошедшего в субботу у берегов Гаити, возросло до 15, ранены 333, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 12 погибших и 170 раненных.

"Количество погибших в результате землетрясения, произошедшего 6 октября 2018 года, на сегодняшний день возросло до 15 человек… По меньшей мере 333 человека ранены и отправлены в медицинские центры", — говорится в заявлении Управления.

Отмечается, что в результате землетрясения были разрушены более 7 тысяч домов.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Гаити. Эпицентр подземных толчков располагался в 20 километрах от населенного пункта Ти Пор-де-Пе в северо-западной части Гаити. Очаг залегал на глубине порядка 15 километров.

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