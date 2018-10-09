Терминал для подаяний установили в мечети Актобе

В первую очередь это обеспечит финансовую прозрачность в деятельности священнослужителей.

В главной мечети Актобе установили установили платежный терминал для приема пожертвований, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

В первую очередь это обеспечит финансовую прозрачность в деятельности священнослужителей.

Аппарат, как обычно, выдает квитанцию о поступлении денег на специальный счет, который строго отслеживается членами ревизионной комиссии, говорят имамы. Правда, прихожане еще не могут привыкнуть к ноу-хау и в основном продолжают пользоваться обычными ящиками для сбора подаяний. Их пока убирать не будут. Если терминалы все-таки привлекут внимание актюбинцев, имамы намерены увеличить их количество, а также установить в остальных мечетях города.

- В будущем мы хотим, чтобы на квитанциях, которые терминал выдает для прихожан, была специальная надпись: «Спасибо за пожертвование». Сейчас как раз работаем над этим, - сказал наиб-имам центральной мечети Нур-Гасыр г. Актобе Толеби Оспанов.

К слову, недавно священнослужители обнародовали сумму пожертвований, поступившую за 8 месяцев. Выяснилось, что с начала года актюбинцы оставили в ящиках для подаяний почти 10 миллионов тенге.

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