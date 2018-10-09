Дорогой внедорожник перевернулся на крышу в Алматы

Водитель Mercedes и водителя и пассажира с Audi осмотрели медики, но госпитализация им не потребовалась.

В Алматы произошло ДТП с участием двух автомобилей, сообщили Sputnik Казахстан в правоохранительных органах.

Дорожный инцидент произошел поздно вечером на проспекте Аль-Фараби, не доезжая проспекта Назарбаева. Audi выезжала из "кармана" на проспект Аль-Фараби в том момент, когда в восточном направлении с превышением скорости ехал Mercedes S-класса. Водитель заметил выезжающий перед ним автомобиль лишь в последний момент и врезался в него.

От сильного удара Audi закрутило на дороге, и она залетела на бордюр, едва не врезавшись в фонарный столб. Mercedes откинуло в крайнюю левую полосу, он залетел на бордюр и опрокинулся на крышу.

Водитель Mercedes и водителя и пассажира с Audi осмотрели медики, но госпитализация им не потребовалась.

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