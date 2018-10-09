Полицейские наглядно показали, как легко лишиться своего велосипеда

Как показывает полицейская практика, чаще всего злоумышленники похищают двухколесного коня войдя в доверие к его владельцу.

Фото : RIA.com

Полиция Алматы визуализировала самый распространенный метод незаконного завладения чужим велосипедом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы. «Мы бьем тревогу и в очередной раз говорим о том, что нужно быть более бдительными и менее доверчивыми: не стоит доверять незнакомым людям. Казалось бы, простые аксиомы, а на деле – это хороший гарант сохранности вашего имущества. Руководством департамента решено визуализировать один из наиболее распространенных методов завладения чужим имуществом. Хотя ранее на данную тематику тиражировались брошюры и памятки с советами, как не стать жертвой преступников. В условиях крупного мегаполиса вопросы профилактики, особенно краж чужого имущества – очень актуальны. В этой связи полиция разнообразила формы воздействия на инстинкты самосохранения и сохранности имущества граждан», - напомнила официальный представитель ДВД города Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек. В отснятом видеоролике алматинские полицейские наглядно продемонстрировали, как можно лишиться своего двухколесного коня.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Поделиться новостью

сообщить об ошибке