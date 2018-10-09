Во вторник казахстанцев ожидает погода без осадков

Местами по республике будет наблюдаться туман, усиление ветра.

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 9 октября, передает Zakon.kz.

Синоптики отмечают, что на большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, лишь на северо-западе, южной и восточной части республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды с осадками. Местами по республике будет наблюдаться туман, усиление ветра, на юге с пыльной бурей.

"В Северо-Казахстанской, Костанайской областях ожидается ветер 15-20, днем в Северо-Казахстанской области местами 23-28 м/с. В Акмолинской, Жамбылской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, днем Павлодарской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской областях местами ветер 15-20 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей, в Западно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидается туман. В Мангистауской, местами в Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской, Атырауской, Актюбинской, Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Кроме того, 7 октября в Туркестанской области ожидается утром и днем местами сильный дождь, в горах осадки (дождь с переходом в мокрый снег), днем понижение температуры до 12-17, местами 20 тепла. Ветер северо-западный 15-20 м/с, ночью и утром местами порывы 25 м/с. Ночью 8-9 октября ожидаются местами заморозки на поверхности почвы 2 градуса. Вероятность шторма 85-90 %.

Прогноз погоды в Алматы: днем 13°, преимущественно ясно.

Прогноз погоды в Астане: днем 13°, ясно.

Прогноз погоды на 9 октября.

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