Началось разминирование таджикско-узбекской границы

Разминирование началось с территории Пенджикентского района Согдийской области, который граничит с Самаркандской областью Узбекистана

Власти Таджикистана сообщили о начале совместной с Узбекистаном операции по очистке заминированных территорий на таджикско-узбекской границе, сообщает rus.azattyq.org.

Разминирование началось с территории Пенджикентского района Согдийской области, который граничит с Самаркандской областью Узбекистана. Информация о том, какие участки на узбекско-таджикской границе были заминированы и какова их общая площадь, остается засекреченной. По неофициальным данным, общая площадь заминированных участков на границах двух соседних стран составляет 9,5 квадратных километров.

Узбекистан заминировал горные участки границы с Таджикистаном в 90-х годах прошлого века. Тогда официальный Ташкент объяснил подобные действия тем, что якобы хочет предотвратить проникновение на свою территорию боевиков Исламского движения Узбекистана. По данным Национального минного центра Таджикистана, за последнее 20 лет от взрывов мин пострадали более 800 таджикистанцев.

Во время первого государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзияева в Таджикистан в марте этого года главы двух государств договорились, что к концу 2019 года стороны завершат все работы по разминированию общей границы.

О том, что всю территорию очистят от опасных объектов до 2020, стало известно в марте. Тогда же главы обеих стран подтвердили готовность развивать сотрудничество в военной и военно-технической областях, в сфере военного образования.

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