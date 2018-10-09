Казахстанский военнослужащий стал чемпионом мира по рукопашному бою - Федосеев.

Военнослужащий Вооруженных Сил Республики Казахстан стал чемпионом мира и обладателем Кубка мира по рукопашному бою, который прошел в столице Молдовы в городе Кишенёв, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

В чемпионате приняли участие сто двадцать два сильнейших спортсмена из 26 стран мира. По итогам чемпионата в весовой категории до 70 килограмм золотую медаль завоевал армейский спортсмен старший лейтенант Вадим Федосеев, тем самым выполнив норматив мастера спорта международного класса по рукопашному бою.

"Я был единственным представителем Вооруженных Сил Казахстана на этом кубке, именно поэтому чувствовалась огромная ответственность. Все мои соперники продемонстрировали отличный уровень подготовки, но благодаря установкам моего тренера Даурбека Даулетбекова, мне удалось стать победителем. По приезду домой, начну усиленные тренировки к предстоящему турниру на Кубок Верховного Главнокомандующего", - рассказал командир роты войсковой части 66597 старший лейтенант Вадим Федосеев.

Стоит отметить, что в общекомандном зачете сборная Казахстана заняла второе место, на первом и третьем расположились спортсмены из России и Молдовы. Всего казахстанцы завоевали 3 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали.

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