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10 тысяч человек эвакуировано после взрыва на военном складе в Украине

По всей территории области и вдоль границы с Россией вводятся ограничительные меры.

Фото : ДСНС України9 октября 2018, 10:29

На военном складе под Черниговом произошел взрыв, сообщает РИА Новости.

"В 3.30 поступила информация от начальника шестого арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории", - говорится в сообщении управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины.

Масштаб взрыва уточняется. По данным Госслужбы по ЧС, эвакуированы около десяти тысяч человек. Развернут штаб ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.

По всей территории области и вдоль границы с Россией вводятся ограничительные меры.

На место ЧП вылетел премьер-министр Владимир Гройсман.


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