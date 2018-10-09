Стройкомпания, лишившая света левый берег Астаны, будет привлечена к ответственности

Авария устранена.

Стала известна причина, почему 8 октября вечером произошла крупная авария, оставившая жителей левого берега Астаны без света, передает Zakon.kz.

Как сообщила пресс-секретарь акима Астаны Эльвира Жургенбаева, во время строительных работ на левобережье строительная компания задела кабель. Его возгорание привело к крупной аварии, оставившей без света микрорайон Чубары и дома по улицам Сарайшык и Кунаева.

По последним данным, в 2.28 ночи полностью было снято ограничение. Авария устранена.

"Строительная компания будет привлечена к ответственности", - сообщила Жургенбаева, отметив, что ущерб будет покрываться компанией, так как она знала, что в этом месте проходит электрический кабель.

Вечером 8 октября стало известно, что из-за повреждения кабеля произошло возгорание. На месте работали аварийная служба, ДЧС, сотрудники акимата.

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