В Алматы вор украл телефон у студента при переходе дороги

В течение одного дня в городе задержаны два вора-карманника.

С поличным задержаны два вора-карманника промышлявшие в Алматы. При этом один из них традиционно "работал" в переполненном автобусе, а второй – прямо на оживленном уличном перекрестке, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

Одно из раскрытых по горячим следам преступлений было совершено рано утром.

«Студент одного из университетов, направляясь на учебу, лишился своего мобильного телефона. Дожидаясь зеленого сигнала светофора, юноша даже не подозревал, что некто из его кармана ловко вытащил смартфон. Только на остановке парень обнаружил пропажу "сотового", и немедленно сообщил об этом в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 24-х летний уроженец города Тараз. Избавиться от чужого "мобильника" он не успел, в данный момент сотовый телефон изъят», - рассказал начальник отдела по раскрытию краж чужого имущества УКП ДВД Алматы Алексей Стрельцов.

Также минувшим днем, 8 октября, в поле зрения сотрудников оперативно-поискового отдела полиции попал мужчина, промышлявший кражами.

Фото пресс-службы ДВД Алматы

«В час пик в переполненном автобусе 38-го маршрута данный мужчина странно близко стоял к пассажирке. И как установлено позже, ему удалось незаметно вынуть из ее сумки кошелек. Злоумышленник был задержан на выходе из общественного транспорта. Вещественное доказательство было при нем. Задержанным оказался 25-летний уроженец ВКО. После проведения следственных действий кошелек был возвращен женщине. Отметим, что по обоим фактам фигуранты привлечены к ответственности по ст. 188 УК РК», - дополнил подполковник Стрельцов.

В свою очередь, алматинские полицейские в очередной раз призывает жителей и гостей города соблюдать правила безопасности по сохранности своего имущества. Они советуют проявлять бдительность и всегда держать ценные вещи во внутренних карманах одежды.

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