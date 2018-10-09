ПРАВМЕДИА: Состоится вебинар "Ответственность за нарушение договора"
Вебинар состоится 15 октября 2018 года в 11:00 часов по времени Астаны.
ИС "Параграф" совместно с ГУ "Институт законодательства РК" проведет вебинар на тему "Ответственность за нарушение договора".
ИС "Параграф" совместно и ГУ "Институт законодательства РК" приглашают желающих 15 октября 2018 года в 11:00 часов по времени Астаны на бесплатный вебинар ПРАВМЕДИА "Ответственность за нарушение договора".
На вебинаре вы узнаете:
- в каких случаях возникает гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательства;
- как доказывать понесенные убытки и рассчитать их размер;
- какие виды неустойки бывают;
- как соотносится размер неустойки и убытков;
- на каком законном основании можно освободиться от ответственности за нарушение обязательства;
- наступает ли ответственность за нарушение предварительного договора и многое другое.
Ведущая: Нестерова Е.В., ассоциированный профессор Высшей школы права «Әділет» Каспийского Университета, ведущий научный сотрудник ГУ "Институт законодательства РК".
Участие бесплатное по предварительной регистрации.
Ждем вас!
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