ПРАВМЕДИА: Состоится вебинар "Ответственность за нарушение договора"

Вебинар состоится 15 октября 2018 года в 11:00 часов по времени Астаны.

ИС "Параграф" совместно с ГУ "Институт законодательства РК" проведет вебинар на тему "Ответственность за нарушение договора".

ИС "Параграф" совместно и ГУ "Институт законодательства РК" приглашают желающих 15 октября 2018 года в 11:00 часов по времени Астаны на бесплатный вебинар ПРАВМЕДИА "Ответственность за нарушение договора".

На вебинаре вы узнаете:

- в каких случаях возникает гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательства;

- как доказывать понесенные убытки и рассчитать их размер;

- какие виды неустойки бывают;

- как соотносится размер неустойки и убытков;

- на каком законном основании можно освободиться от ответственности за нарушение обязательства;

- наступает ли ответственность за нарушение предварительного договора и многое другое.

Ведущая: Нестерова Е.В., ассоциированный профессор Высшей школы права «Әділет» Каспийского Университета, ведущий научный сотрудник ГУ "Институт законодательства РК".

Участие бесплатное по предварительной регистрации.

Ждем вас!

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