Ермекбаев примет участие в Совете министров обороны государств-участников СНГ
Заседание состоится 12 октября в Ташкенте.
Фото : Министерство обороны РК9 октября 2018, 10:57
12 октября глава военного ведомства Нурлан Ермекбаев в Ташкенте примет участие в работе очередного заседания Совета министров обороны государств-участников СНГ, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.
Сотрудничество в рамках Совета министров обороны государств – участников СНГ позволяет заблаговременно планировать и решать вопросы стратегической безопасности страны, а также обеспечивать стабильность в регионе.
Совет является уникальной платформой объединения национальных и общественных интересов Содружества Независимых Государств.
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