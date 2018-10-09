Ермекбаев примет участие в Совете министров обороны государств-участников СНГ

Заседание состоится 12 октября в Ташкенте.

12 октября глава военного ведомства Нурлан Ермекбаев в Ташкенте примет участие в работе очередного заседания Совета министров обороны государств-участников СНГ, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Сотрудничество в рамках Совета министров обороны государств – участников СНГ позволяет заблаговременно планировать и решать вопросы стратегической безопасности страны, а также обеспечивать стабильность в регионе.

Совет является уникальной платформой объединения национальных и общественных интересов Содружества Независимых Государств.

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