Севильский цирюльник стричь не будет

Опера "Севильский цирюльник" является бессмертным шлягером всех времен и народов.

Шедевр музыкального искусства - комическую оперу "Севильский цирюльник" Дж. Россини представят 12, 13 и 14 октября в "Астана Опера". Красивейшая музыка из оперы неоднократно использовалась в известных фильмах, а знаменитые ария Фигаро "Largo al Factotum" и каватина Розины "Una voce poco fa" узнаются публикой всего мира с нескольких нот.

Премьера пройдет при поддержке Министерства культуры и спорта РК к 20-летию Астаны.

Опера "Севильский цирюльник" является бессмертным шлягером всех времен и народов, вот и в Астане к ней проявили огромный интерес, так что руководство театра по многочисленным просьбам зрителей открыло третий день продажи билетов на этот спектакль.

Создание оперы впечатляет своей скоростью: сочинение музыки и инструментовка, по разным источникам, заняли у Дж. Россини от 13 до 20 дней. Либретто написано Чезаре Стербини по комедии Пьера Огюстена Карона де Бомарше "Севильский цирюльник, или Тщетная предосторожность". Опера насыщена приключениями, интригами и забавными проделками главных героев.

Дирижером-постановщиком выступил Заслуженный деятель Казахстана, главный дирижер театра "Астана Опера", знаменитый во всем мире маэстро Алан Бурибаев. Режиссер - прославленный итальянский постановщик Альфонсо Антониоцци, сценографы – выдающийся сценограф современности Эцио Фриджерио, котрый работал над этим спектаклем вместе с Риккардо Масирони. Художник по костюмам - обладательница премии "Оскар" Франка Скуарчапино. Ассистент художника по костюмам – Арасель Досмуратова (Казахстан) и Анна Верде (Италия). Дизайнер по проекциям – Серджио Металли (Италия).

Немного карнавала

Алан Бурибаев, главный дирижер театра "Астана Опера", уже имеет опыт работы с материалом этой оперы, так как он ставил ее на сцене одного из немецких театров. Маэстро рассказал, что "Севильский цирюльник" был создан для периода карнавала.

- "Севильский цирюльник" вошел в список опер, которые должен иметь каждый театр. Для "Астана Опера" это первое соприкосновение с сочинениями Дж. Россини. На мой взгляд, это благотворная опера именно для нашего вокального ансамбля, поскольку композитор предъявляет большие требования для пения, которое отличается от пения всех других итальянских опер своей крайней виртуозностью. К примеру, Дж. Россини требует от тенора той же гибкости и подвижности, что и от сопрано. Поэтому перед солистами "Астана Опера" стоят очень серьезные исполнительские задачи, - поделился Алан Бурибаев.

По словам маэстро, "Севильский цирюльник", как и все творчество Дж. Россини, относится к переходному периоду между "старой оперой" XVII – XVIII веков и "новыми оперными канонами", которые рождались и развивались в течение всего XIX века, и постепенно проникали в музыкальный театр.

- Дж. Россини был креативным человеком, все его 39 опер были созданы в первой половине жизни, после этого он еще 40 лет прожил, но не создал больше ничего для музыкального театра, так как, кроме других причин, считал, что искусство пения ушло безвозвратно. "Севильский цирюльник" был написан для маленького римского театра "Театро Аржентина". Могу сказать, что каждый персонаж оперы обладает очень сильным характером. Это не просто какие-то трафаретные герои, напротив, они умеют подшутить и над собой. Композитор берет их образы из жизни, в которой нет исключительно положительных или отрицательных людей, он не воспитывает публику, его цель – рассмешить ее. Так, у Дж. Россини персонажи не стараются показаться хорошими, достаточно часто они выражаются крепкими словами, клеветничают друг на друга, сплетничают, плетут интриги, что актуально и сегодня. К примеру, Розина – это совсем не принцесса в замке, которую нужно спасать, а скорее ловкая мошенница. Про нее можно сказать, что она является одним из авторов всех интриг, которые происходят вокруг нее. Это все часть этого карнавального веселья, - поясняет Алан Бурибаев.

Самый настоящий юмор

Режиссер Альфонсо Антониоцци ставит эту оперу в классическом стиле. В первую очередь, он отталкивался от музыки и либретто, хотя, конечно, без новых свежих красок не обошлось.

- В нашей постановке Бартоло будет обустраиваться на новом месте. Так, герой только приезжает в Севилью, поэтому дом его, находящийся на стадии завершения ремонта, наполнен чемоданами, чего нельзя встретить в других постановках. Бартоло многие режиссеры показывают как дурака, хотя в либретто четко прописано, что он просто стар и, в силу своего возраста, подозрительный, но далеко не дурак. В целом, я хотел бы сделать акцент на том, что он скорее положительный герой, чем отрицательный, - рассказывает А. Антониоцци. Постановщик добавляет, что в его спектакле взгляды публики в основном будут прикованы к Фигаро, на котором замыкаются практически все действия.

В последний раз Альфонсо Антониоцци работал над этой оперой 12 лет назад как режиссер, но так как он еще и певец, то бесчисленное количество раз исполнял в течение вокальной карьеры.

- Я вырос на этой музыке, и мне ничего не хотелось в ней менять. Часто режиссеры переносят действие оперы в другое время, так как бюджет театров не позволяет им показать всю красоту XVIII века. В "Астана Опера" мы представим настоящий Россиниевский стиль, во всей его красоте, с оригинальными костюмами и декорациями.

Основную задачу, которую ставит перед артистами режиссер – рассмешить публику. Казалось бы, что может быть легче, но все оказалось не так-то просто.

- В либретто написано много комических моментов, мне хочется, чтобы этот юмор был настоящим. Мы не используем в постановке накладные животы, носы и усы, чтобы создать этот комический эффект, артисты должны по-настоящему хорошо сыграть. Наши герои на сцене будут находиться в постоянном действии, много жестикулировать. Артситы "Астана Опера" очень стараются и быстро воспринимают материал,- говорит постановщик.

Где живет парикмахер?

Сейчас уже идут завершающие репетиции артистов на сцене, где выстроились декорации, которые перенесут зрителей и в интерьеры дома Бартоло, и на рабочее место цирюльника, и в комнату Розины…

Руководитель художественно-постановочного комплекса "Астана Опера" Виктор Караре рассказал, что театр перешел на новый технологический уровень.

- Элементы декораций будут двигаться в автоматическом режиме. Нашими специалистами были сконструированы новые приводы на оборудованных дорогах, которые управляются компьютеризированным способом, соответственно, передвижение происходит в нужном нам направлении, - рассказал В. Караре.





В сценографии преобладают синие, белые, золотые и патинированные серые цвета, декорации получились масштабными, их дополнят 4D и 3D- проекции с видами города, арками, а также захватывающие анимации. Для публики приготовили много сюрпризов, одним из них станет выезд очень красивой кареты, запряженной лошадьми. Ландо внутри обито бархатом цвета вина, украшена элементами золотого цвета.

- Мы хотим удивить зрителей началом оперы, создать эффект "театра в театре", думаю, публику ждут веселые и позитивные эмоции, - подчеркнул Виктор Караре.

В этом спектакле очень много реквизита. Так, профессия цирюльника предполагает использование различных инструментов, и в бутафорском цехе мастера уже изготовили щипцы для завивки, бритву в стиле XVIII века, подставки для париков. Их коллеги из реставрационно-поделочного цеха создали шкафы ручной работы. Один для посуды, его уже наполнили чайными сервизами, расписными вазами; другой выполняет функцию письменного стола, его полки украшают свитки, книги, чернильницы, подсвечники. Есть еще один необычный шкаф: в нем спрятан… скелет. Для чего он? Мастера секрет не раскрыли, ответили: "Придете на спектакль и сами все увидите".

Пожалуй, самой сложной работой для бутафоров стало изготовление музыкальных инструментов. Вспомним, что в опере есть учитель музыки – Базилио. Для сцены с его участием создали контрабас, виолончель, гитару, мандолину, барабаны, флейты, трубы. Делали их по специальной технологии, и получилось, что они хотя и бутафорские, но на них вполне можно играть. Инструменты ничем не уступают оригиналам по размеру, внешнему виду, и только мы с вами будем знать, что сделаны они из фанеры для того, чтобы артистам можно было легко и свободно их поднимать.





В бутафорском цехе можно увидеть такие житейские мелочи, как метлы, ведра, мешки, тюки, корзины, зонт, кошельки с монетками. А вот интересная связка ключей, таких сейчас не купить в магазине, мастерам пришлось резать металл, паять и даже ковать, чтобы ключи получились точно как в XVIII веке. Золотой нагрудный знак мэра города сделан из силикона, который отливали в специальных пластиковых формах и покрывали поталью (имитация сусального золота).

Наряды от обладательницы премии "Оскар"

Весь этот реквизит будет гармонично сочетаться с декорациями и костюмами. Работа над нарядами велась мастерицами швейного цеха "Астана Опера" под чутким руководством художника по костюмам Франки Скуарчапино. Хотя и костюмы XVIII века отличаются изящной декоративностью, хрупкостью, утонченностью, чувственностью и некоторой манерностью, однако, работать в этой исторической эпохе очень сложно, это касается и кроя, и "капризных" тканей, к примеру, таких как шелк.

Общее количество костюмов - чуть больше 100, но времени на их изготовление потребовалось немало.





Для Франки Скуарчапино это первая постановка "Севильского цирюльника". Художник по костюмам рассказывает, что окунуться в эту эпоху ей не составляет никакого труда, так как она поставила бесчисленное количество спектаклей в стиле этого периода.





- За любую работу, какую бы я ни делала, берусь с воодушевлением, оптимизмом. Меня вдохновляет природа Италии, но больше всего – музыка "Севильского цирюльника". Это она рисует мне образы. Конечно, отталкивались от видения режиссера, с которым мы не работали ранее, но быстро нашли общую точку зрения, - делится Франка Скуарчапино.

Все костюмы будут яркими, они привлекут внимание необычным принтом, например, крупными цветами.

- Я хотела сделать их в стиле того века, но чтобы они были немного современными и смотрелись гармонично. Если остановиться подробнее на образах главных героев, то платье Розины будет легким, воздушным, в нем читается молодость и задор. Когда на сцену выйдет Фигаро, вы сразу увидите, что это стильный и подтянутый молодой человек. В течение спектакля он будет в одном костюме, меняется только атрибутика: шляпа, плащ, передник. По сюжету оперы, Граф Альмавива переодевается несколько раз, с тем, чтобы его не узнали. Но костюм не раскрывает весь образ, в конечном счете, публика сразу догадывается, что это он по его действиями, жестам, ариями, - пояснила Франка Скуарчапино.

О главном

Во время просмотра спектакля "Севильский цирюльник" зрители не будут высмеивать человеческую глупость, у них не возникнет злорадства по отношению к персонажам. Напротив, появится ощущение легкости, радости жизни, восхищение находчивостью главных героев, их неуемной энергией и обаянием. Но, чтобы всего этого достичь, артистам необходимо приложить немало усилий.





- Партию Розины я исполняла несколько раз, - говорит Заслуженный деятель Казахстана Салтанат Ахметова, - в том числе в Италии, тогда "Севильский цирюльник" ставился в необычной интерпретации для привлечения людей к оперному искусству. Мне очень нравится моя героиня, она воспитанная, добрая, нежная, веселая, однако, и за себя она тоже может постоять: при необходимости проявляет хитрость и смекалку. Розина попала в такие обстоятельства, что ей приходится жить со своим опекуном, который ограничивает ее свободу. Хотя известно, что Бартоло больше заботится о сохранности приданого, нежели о самой девушке. Ее судьба приобретает новые краски, когда она встречает свою любовь – Графа Альмавиву, который на протяжении всей оперы идет на разные уловки, чтобы их сердца соединились, и Розина освободилась от гнета опекуна. Я получаю колоссальное удовольствие от репетиций, где режиссер нам дает ценные советы. Акробатических моментов в этой постановке нет, но есть интересные находки Альфонсо Антониоцци, связанные со шкафами, двойными дверьми, - отметила Салтанат Ахметова.





Партию Графа Альмавива представит Федерико Буттаццо (Италия), Дамир Садуахасов и Заслуженный деятель Казахстана Жан Тапин. Бартоло – Евгений Чайников, Евгений Шагаров, Александр Красиков. Розина – Заслуженный деятель Казахстана Салтанат Ахметова; Заслуженная артистка Республики Башкортостан Альфия Каримова и лауреат многих международных конкурсов Айзада Капонова. Базилио – Народный артист Армении Барсег Туманян, а также Таир Тажи и Евгений Чайников. Берта – Татьяна Вицинская, Малика Минизини. Фиорелло – Талгат Галеев, Ержан Саипов. Офицер – Заслуженный деятель Казахстана Жанат Шыбыкбаев и Шынгыс Расылхан.

Роль Фигаро готовит Заслуженный деятель Казахстана Сундет Байгожин и Эмиль Сакавов.

- Впервые я исполнял партию Фигаро в городе Верона в 2015 году в театре "Филармонико" (Teatro Filarmonico di Verona). Вся опера была мультиплицированная, приходилось взаимодействовать с экраном, на мне был сложный костюм, и в нем было невероятно нелегко двигаться. Я думал, что это самая сложная постановка в моей жизни, оказалось, что партия Фигаро никогда не бывает легкой, как и в нашей классической постановке, в которой необходимо демонстрировать мастерскую игру, жестикуляцию. Кроме того, опера исполняется на итальянском языке, нам, певцам, необходимо донести смысл этой веселой истории до публики. А также перед нами стоит задача – не повторяться: найти новые грани характеров своих героев. Я желаю удачи моим коллегам, а зрителям получить удовольствие, - сказал Сундет Байгожин.





Певец заметил, что его персонаж известен практически каждому, поэтому необходимо держать высокую планку исполнения. Вокалист должен одновременно играть, петь и, в тоже время, не терять контакт с дирижером.

- Вы все знаете, что у этой оперы счастливый финал, я очень рад, что репертуар нашего театра пополнится таким светлым, задорным спектаклем. И пусть у нашей постановки тоже будет долгая счастливая жизнь, - заключил Сундет Байгожин.

Трудно поспорить с ведущим солистом "Астана Опера", ведь "Севильский цирюльник" является наилучшим подтверждением таланта, изысканного вкуса и врожденного музыкального чутья Джоаккино Россини. Пусть же этот великолепный спектакль заражает публику весельем, позитивом и дарит хорошее настроение.

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