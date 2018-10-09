В столице началась встреча Назарбаева с президентом Сербии

9 октября президент Сербии Александр Вучич прибыл с официальным визитом в Казахстан.

В Акорде началась встреча в узком составе Президента РК Нурсултана Назарбаева с главой Республики Сербия Александром Вучичем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Высокого гостя у входа в резиденцию встретил глава государства Нурсултан Назарбаев. После официальной церемонии встречи стороны прошли в зал для переговоров.

В ходе встречи планируется обсудить широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. Дипломатические отношения РК и Союзной Республикой Югославия (Сербия-правопреемница) установлены 10 декабря 1996 года. С тех пор состоялось много визитов на высшем уровне.

В октябре 2010 года состоялся официальный визит Президента Сербии Б. Тадича в Астану. 1-2 декабря 2010 года Президент Сербии Б. Тадич принял участие в саммите ОБСЕ в Астане.

В 2017 году объем взаимной торговли между РК и Сербией достиг 41,9 млн долларов США (экспорт 0,4 млн, импорт 41,5 млн), что на 59% превышает показатели 2016 года (26,4 млн).

Товарооборот за семь месяцев 2018 года составил 16,8 млн долларов США.

В структуре экспорта РК преобладают минеральные продукты (медные руды) Ведущие статьи импорта из Сербии в Казахстан: продукция машиностроения, изделия из дерева, стекло, химическая продукция.

Совокупный объем инвестиций из Сербии в РК составляет - 3,9 млн долларов США, из Казахстана в Сербию вложено 0,2 млн долларов США.

В РК зарегистрированы 33 совместных предприятий с участием сербского капитала в сферах строительства и торговли.

9 октября президент Сербии Александр Вучич прибыл с официальным визитом в Казахстан.

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