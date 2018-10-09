В преддверии Конгресса финансистов Нацбанк запустил web-приложение "НБК онлайн"

Веб-портал "НБК Online", как и его мобильная версия, доступен на государственном и русском языках.

Новая веб-версия упрощает доступ казахстанцев к финансовой информации, позволяет оперативно получать ответы от Нацбанка на все свои вопросы.

Теперь подписчики могут направлять свои вопросы и обращения в Национальный банк Казахстана не только через популярное мобильное приложение "НБК Online", но также через веб-портал.

Чтобы задать свой вопрос, новым пользователям необходимо зарегистрироваться, используя номер телефона. Обладатели аккаунтов в мобильной версии "НБК Online" могут выполнить вход по номеру телефона, который привязан к их аккаунту.

Веб-портал "НБК Online", как и его мобильная версия, доступен на государственном и русском языках.

Отслеживать свои запросы можно в отдельной вкладке "Мои обращения". На веб-портале также размещена новостная лента, график рыночных курсов трех основных торгуемых на бирже валют, таблица текущих официальных курсов 39-ти валют мира. Кроме того, скоро, сообщают в Нацбанке, в мобильном приложении и веб-версии появится и подборка наиболее часто задаваемых вопросов.

Изначально "НБК Online" был запущен почти два года назад, 14 ноября 2016 года, как мобильное приложение. За это время оно стало популярным среди казахстанцев. На сегодня приложение в свои телефоны установило более 15 000 человек. Посредством "НБК Online" было направлено более 11,5 тысяч вопросов и обращений в Нацбанк Казахстана, специалисты которого предоставили все ответы и разъяснения.

Эта "обратная связь" пользователей и специалистов Нацбанка в "НБК Online" позволила выявить темы, которые наиболее актуальны и интересны для казахстанцев. В итоге в течение двух лет в приложение были добавлены 9 новых разделов. Всего на сегодня в "НБК Online" представлены 16 тематических разделов, которые доступны и в веб-версии.

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