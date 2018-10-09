Кыргызстан ввел запрет на ввоз мяса птицы и яиц из Казахстана
Ограничение введено до выяснения истинной эпизоотической ситуации по высокопатогенному птичьему гриппу и болезни Ньюкасла.
Кыргызстан ввел временный запрет на ввоз мяса птицы и яиц из Алматинской и Северо-Казахстанской областей Казахстана. Документ накануне издала Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности КР, пишет 24.kg.
Ограничение введено до выяснения истинной эпизоотической ситуации по высокопатогенному птичьему гриппу и болезни Ньюкасла. Из Алматинской и Северо-Казахстанской областей запрещается ввозить живую птицу, инкубационное яйцо, зоопарковых и цирковых животных.
Под запрет также попали мясо птицы, яичный порошок, меланж, альбумин и другие пищевые продукты переработки яйца. Нельзя ввозить корма и добавки для птиц.
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