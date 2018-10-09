Нацбанк утвердил перечень комиссий по банковским займам и микрокредитам

Постановление вводится в действие с 29 октября.

Постановлением правления Национального банка РК от 27 августа 2018 года внесены изменения в Перечень комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием банковского займа и микрокредита, выданных физическому лицу, учитываемых при расчете годовой эффективной ставки вознаграждения, передает Zakon.kz.

Так, к комиссиям и иным платежам, связанным с выдачей и обслуживанием займа или микрокредита, относятся следующие комиссии и платежи:

- за рассмотрение заявления и документов на получение займа, микрокредита;

- за организацию займа, микрокредита;

- за выдачу микрокредита;

- за открытие и ведение банковских счетов, связанных с выдачей и обслуживанием займа;

- комиссии за изменение условий предоставленных займа, микрокредита:

графика погашения;

валюты займа;

ставки вознаграждения;

методов погашения займа, микрокредита;

- комиссии за рассмотрение вопросов по:

изменению условий, связанных с заемщиком (созаемщиком), гарантом (поручителем) по инициативе заемщика, гаранта (поручителя);

изменению условий обременения предмета залога по займу, микрокредиту, а также при замене предмета залога;

замене залогодателя;

выдаче по заявлению клиента правоустанавливающих документов на предмет залога, содержащихся в кредитном досье клиента;

выдаче по заявлению клиента справки о согласии на регистрацию (снятие с регистрации) по месту жительства физического лица, на узаконение перепланировок, построек, пристроек, произведенных на территории залогового обеспечения;

оказанию услуг по оформлению права собственности и (или) права залога на имущество, введенное в эксплуатацию при смене залогодателя;

оказанию услуг по изменению целевого назначения недвижимого имущества, разделению земельных участков на доли;

выдаче по заявлению клиента справки о разрешении на замену регистрационного номера транспортного средства, являющегося залоговым обеспечением, на переоформление свидетельства о регистрации транспортного средства, на восстановление утерянных документов по транспортному средству;

- платежи клиента в пользу страховой организации, если выгодоприобретателем по договору страхования в случае наступления страхового случая выступают банк второго уровня, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, микрофинансовая организация, за исключением платежей клиента в пользу страховой организации при страховании предмета залога по договору залога, обеспечивающего обязательства клиента по договору банковского займа, договору о предоставлении микрокредита и находящегося в пользовании залогодателя;

- платежи клиента гаранту (поручителю) за получение гарантии (поручительства), оценщику за оценку передаваемого в залог имущества;

- платежи клиента в пользу организаций (посредников), оказывающих услуги банку, микрофинансовой организации по привлечению клиентов, осуществлению проверки документов, предоставляемых клиентами, на соответствие условиям выдачи займа, микрокредита, передаче документов клиентов банку, микрофинансовой организации, приему платежей и переводов от клиентов банка, микрофинансовой организации в счет погашения займов, микрокредитов;

- за выдачу по заявлению клиента справки о ссудной задолженности по займу, микрокредиту;

- за частичное (полное) досрочное погашение займа.

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (8 октября).

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