Он просто не сдержался после всего этого - казахстанский боец ММА о выходке Нурмагомедова

У нас, спортсменов, такое бывает, - мы все терпим, а потом происходит выплеск эмоций - Арман Оспанов.

Известный казахстанский боец ММА Арман Оспанов, являющийся претендентом на выступления в UFC, поделился своим мнением о бое Нурмагомедова и Макгрегора, передает Sports.kz.

"Макгрегор был готов к этому бою, и, как профессионал, он знал, на что шел, тем более, - в титульном поединке с таким серьезным противником, как Нурмагомедов. У Хабиба дагестанская школа борьбы оказалась выше, поэтому он и победил. Что касается разборок после боя, то со стороны об этом сложно судить. Все-таки до начала поединка Макгрегор много гадостей наговорил в адрес Нурмагомедова, его отца и религии. У нас, спортсменов, такое бывает, - мы все терпим, а потом происходит выплеск эмоций. Не знаю, как бы на месте Хабиба поступил я, но, видимо, он просто не сдержался после всего этого", - считает спортсмен.

На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе чемпион в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов удушающим приемом в четвертом раунде победил Конора Макгрегора из Ирландии, после чего между представителями команд бойцов началась потасовка.

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