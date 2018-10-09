Вокзалы и общественный транспорт остаются недоступными для инвалидов

Функции по контролю за соблюдением стандартов доступности объектов предлагается закрепить за министерством по инвестициям и развитию.

На заседании правительства РК министр труда и социальной защиты населения РК Мадина Абылкасымова рассказала о работе, проводимой в целях формирования безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями, передает корреспондент Zakon.kz.

По данным главы ведомства, в настоящее время в стране проживают 674,2 тыс. людей с инвалидностью, из них 62% приходится на лиц трудоспособного возраста, 25,4% - пенсионного возраста, 12,6% - дети до 18 лет.

"В целях формирования к 2030 году безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями на сегодня определено 32,6 тыс. объектов социальной инфраструктуры, подлежащих паспортизации, из них запланировано паспортизировать 32 тыс. объектов, адаптировать - 21,1 тыс. Паспортизация проведена на 31,5 тыс. объектах, адаптировано - 19,5 тыс. объектов", - сказала М. Абылкасымова.

Вместе с тем, по ее словам, остаются проблемы доступности объектов транспортной инфраструктуры. Это ж/д, автовокзалы, аэропорты, общественный транспорт, объекты сфер обслуживания, туризма, культуры и спорта.

"В связи с этим в целях создания в Казахстане безбарьерной среды предлагаем функции по контролю за соблюдением стандартов доступности объектов закрепить за уполномоченным органом в сфере архитектуры и строительства - министерством по инвестициям и развитию", - отметила она.

В целом, как проинформировала министр, за последние 5 лет численность людей с инвалидностью увеличилась на 7,5%.

"В 2014 году - 627,2 тыс. человек, а на сентябрь.2018 года - 674,2 тыс. человек. Основными причинами инвалидизации среди взрослого населения являются болезни системы кровообращения, онкологические заболевания и травмы всех локализаций. Одной из актуальных проблем остается детская инвалидность, которая имеет тенденцию к росту, основные причины - врожденные аномалии, заболевания нервной системы, психические расстройства", - уточнила М. Абылкасымова.

В связи с этим министерству здравоохранения необходимо обеспечить профилактическую направленность работы организаций здравоохранения, начиная с планирования семьи, дородовой диагностики заболеваний и развития восстановительной реабилитационной медицины.

Ксения Давыдова, Астана

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