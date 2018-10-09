Ваш визит позволит поднять наши взаимоотношения на новый уровень - Назарбаев Вучичу

В ходе встречи Глава государства наградил Александра Вучича орденом "Достык" I степени за вклад в укрепление мира, дружбы и сотрудничества.

Президент Казахстана встретился с президентом Республики Сербия Александром Вучичем, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

После официальной церемонии встречи стороны обсудили в узком составе актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня.

Президент Казахстана подчеркнул дружеский характер связей между двумя странами и отметил необходимость их дальнейшего развития.

- Господин президент, вы, лично посетив международную выставку "ЭКСПО-2017", поддержали нас, и сегодня прибыли с официальным визитом в Казахстан для участия в VI Cъезде лидеров мировых и традиционных религий. Все это показывает ваше исключительно дружеское отношение к нашей стране, мы этим очень дорожим, - сказал Нурсултан Назарбаев

Глава государства отдельно остановился на перспективах продвижения двусторонних экономических отношений.

- В рамках достигнутых в ходе моего визита в Сербию договоренностей нам необходимо расширять сотрудничество в сферах логистики, транспорта и коммуникаций, оборонной промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики и строительства. Ваш нынешний визит позволит поднять наши взаимоотношения на новый уровень, - заключил Президент Казахстана.

В ходе встречи Глава государства наградил Александра Вучича орденом "Достык" I степени за вклад в укрепление мира, дружбы и сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Сербия.

В свою очередь А.Вучич поблагодарил Нурсултана Назарбаева за теплый прием и всемерную поддержку Сербии на международном уровне, а также наградил Президента Казахстана наивысшей государственной наградой "Орденом Республики Сербия" I степени.

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