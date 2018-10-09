Звезда сериала "Кухня" сбил человека в Москве

Сам актер заявил, что не знает, о чем идет речь.

В распоряжении РЕН ТВ оказались кадры с места ДТП с участием актера Дмитрия Назарова. 8 октября около 23:30 на Варшавском шоссе в Москве актер сбил пешехода.

По некоторым данным, 29-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения перебегал проезжую часть в неположенном месте.

Со слов очевидцев, актер сам вызвал скорую помощь. Пострадавшего с переломами доставили в больницу.

Позже актер прокомментировал телеканалу информацию о ДТП с его участием в Москве.

"Понятия не имею, о чем вы говорите", - заявил артист.

Дмитрий Назаров - известный российский актер театра и кино, телеведущий и шоумен. Особую известность ему принес сериал "Кухня", где он исполнил главную роль шеф-повора Виктора Баринова.

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