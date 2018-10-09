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В Казахстане около 30% школ до сих пор оснащены туалетами во дворе

В основном это старые школы, которые были построены 50-70 лет тому назад.

Фото : LiveJournal9 октября 2018, 13:19

На пресс-конференции в правительстве вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова прокомментировала вопрос по поводу школьных уличных туалетов, передает корреспондент Zakon.kz.

"У нас порядка 30% школ имеют надворные туалеты. Это, действительно, проблемы. Школы построили в 1950-1970 годах", - сказала она.

Как отметила Асылова, акиматы должны отслеживать наличие таких туалетов и направлять заявки в министерство. Но это не единственная школьная проблема. Вице-министр напомнила, что Глава государства отметил в своем Послании, что в стране есть проблема аварийных школ.

"Мы решаем этот вопрос на протяжении 7-10 лет. Из республиканского бюджета выделяются значительные средства, но в силу демографического роста, развития крупных агломераций, проблема трехсменных школ остается", - констатировала она.

Как сообщалось ранее, самое большое количество трехсменных школ в Алматинской области.

Ксения Давыдова, Астана.


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