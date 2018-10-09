Вокзалы Алматы, Астаны и Шымкента намерены отремонтировать

Порядка 70 ж/д вокзалов планируют отремонтировать в РК.

Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек на заседании правительства рассказал, какие условия создаются для людей с ограниченными возможностями в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

"В сфере железнодорожного транспорта действуют национальные стандарты обслуживания пассажиров и правила перевозок пассажиров железнодорожным транспортом, в рамках которых создаются соответствующие условия для лиц с ограниченными возможностями. В составе 22 железнодорожных маршрутов по различным направлениям курсируют 37 единиц специализированных вагонов купе, предназначенных для маломобильных лиц", - сказал Касымбек.

По его словам, в настоящее время 136 железнодорожных вокзалов из 302 существующих полностью приведены в соответствие с требованиями Национального стандарта. 47 вокзалов оснащены соответствующей техникой.

"В текущем году начаты работы по реконструкции железнодорожного вокзала Караганда, а также по разработке ПСД на реконструкцию вокзалов Алматы-1, Алматы-2, Астана-1 и Шымкент. В ближайшей пятилетке в рамках плана капитальных вложений АО "НК "КТЖ" планируется реконструкция и строительство 71 железнодорожных вокзалов и ремонт пассажирских платформ на 263 вокзалах", - сообщил глава ведомства.

Также он проинформировал насчет сферы автомобильного транспорта.

"На сегодня порядка 98% автотранспортных предприятий находятся в частной собственности. Министерством принимаются меры по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере автомобильного транспорта. В частности, на законодательном уровне предусмотрены обязательные нормы к автостанциям и автовокзалам, которые направлены на обеспечение доступности и комфортности для лиц с ограниченными возможностями. Сегодня в стране функционируют 36 автовокзалов и 110 автостанций, из которых 78% соответствуют Национальному стандарту", - отметил министр.

При этом, по его данным, органами транспортного контроля совместно с местными исполнительными органами проводятся проверочные мероприятия в отношении автовокзалов, автостанций и пунктов обслуживания пассажиров на соответствие требованиям Национального стандарта, по результатам которых к объектам несоответствующим установленным требованиям будут применятся соответствующие меры.

"Таким образом, по мере обновления автобусов общественный транспорт будет доступен для маломобильных групп населения. Кроме того, для оказания транспортных услуг лицам с ограниченными возможностями в 20 городах республики работает служба "инватакси". Общий автопарк всех служб инватакси насчитывает 183 машины", - проинформировал Ж. Касымбек.

Касательно воздушного транспорта он сообщил, что сегодня казахстанские авиакомпании представляют комфортное и беспрепятственное обслуживание пассажирам с ограниченными возможностями.

"Также авиакомпания Скат один раз в год предоставляет бесплатный перелет детям - инвалидам. Министерством внесены изменения в правила перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте, допускающие к бесплатной перевозке в качестве багажа носилки и инвалидное кресло-коляску, предназначенное для личного пользования. Для обеспечения комфортных условий для инвалидов при проектировании и строительстве пассажирских терминалов предусматриваются устройства пандусов и других конструкций плавного перехода", - сказал глава МИР РК.

В качестве примера он привел аэропорт Алматы, где существуют 7 пандусов на входах с перрона и парковочных зон, а в столичном аэропорту предусмотрены такого рода пандусов на 11 входных группах 2 терминалов. Кроме того, в указанных аэропортах функционируют 2 автомобильных амбулифта.

"В аэропорту обслуживание пассажиров относящихся к маломобильным группам населения осуществляет уполномоченный агент. К примеру, в аэропорту города Астаны в службе перевозок обслуживанием пассажиров с ограниченными возможностями занимаются специально обученные агенты (…). Ввиду участившихся обращений отменено требование об обязательном сопровождающем лице инвалидов в полете (кроме пассажиров, перевозимых на носилках)", - рассказал министр.

Ж. Касымбек добавил, что также министерством исключено требование авиакомпаний по подписанию декларации об ответственности во время полета. Теперь пассажирам необязательно подписывать декларации об ответственности за ущерб здоровью, который может произойти во время полета.

"Одним из проблемных вопросов является безосновательное недопущение к рейсу пассажиров с инвалидностью авиакомпаний "Бек Эйр". Учитывая технические характеристики воздушного парка авиакомпаний, Министерством проводится работа по устранению и недопущению требований авиакомпаний, противоречащих законодательству РК", - заключил он.

По данным ведомства, в сфере архитектуры и строительства на стадии проектирования, прохождения экспертизы проекта, строительства объекта и приемки его в эксплуатацию законодательно учтены все требования по созданию благоприятных условий для маломобильных групп населения.

Ксения Давыдова, Астана

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