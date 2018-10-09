Страховой рынок Казахстана проигрывает мошенникам
Для защиты интересов компаний и граждан необходимо появление уголовной статьи за мошенничество в сфере страхования.
Вместе с активным развитием страхового рынка Казахстана предприимчивые мошенники поспевают за ним, придумывая различные схемы преступлений, передает Zakon.kz.
"В этом году мы особенно почувствовали, что колоссальный рост показали мошеннические схемы", - рассказал на пресс-конференции первый заместитель председателя Правления АО "СК "Коммеск-Өмір" Владимир Акентьев.
Он отметил, что больше всего наблюдается рост мошеннических схем с фиксацией подставных дорожно-транспортных происшествий с вовлечением отдельных сотрудников дорожной полиции.
"Ещё один способ страхового мошенничества, когда недобросовестные страхователи пытаются получить выплаты в нескольких страховых компаниях за одни и те же повреждения. Эти случаи выявляются благодаря Единой страховой базе данных с последующим обращением в правоохранительные органы и заведением уголовных дел", - продолжил Акентьев.
Он признал, что у страховых организаций связаны руки, как с расследованием, так и с участием.
"В Казахстане в отличие от России в Уголовном Кодексе нет статьи за страховое мошенничество. В российском кодексе она давно существует, причем суровая. Отсутствие этой статьи не позволяет нам совершать многие действия", - объяснил представитель компании.
Акентьев уточнил, что в следующем году будет подниматься этот вопрос.
"В связи со сложившейся ситуацией страховым сообществом предлагается внести в Уголовный Кодекс РК статью "Мошенничество в сфере страхования", - заключил он.
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