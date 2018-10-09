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Движение по ул.Жандосова в Алматы ограничат

Временный проезд транспорта в обоих направлениях будет осуществляться по южной стороне ул.Жандосова.

Фото : Bobrlife9 октября 2018, 13:52

В Алматы временно ограничат движение по ул.Жандосова, передает Zakon.kz.

"В связи с реконструкцией моста на ул.Жандосова через реку Большая Алматинка движение автотранспорта будет ограничено в западном направлении с 10 по 30 октября текущего года. Временный проезд транспорта в обоих направлениях будет осуществляться по южной стороне ул.Жандосова", - сообщили в пресс-службе акимата Алматы.


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