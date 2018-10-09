В личных успехах каждого взрослого есть заслуга его учителей - Сапарбаев

Бердыбек Сапарбаев вручил ветеранам педагогического труда и лучшим педагогам премии и награды.

Ежегодно каждое первое воскресенье октября в Казахстане отмечается День учителя. В ходе торжественного мероприятия, организованного в Центре искусств, аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев поздравил работников сферы образования региона, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

Он подчеркнул, что профессия педагога – это одна из самых важных и почетных профессий мира. В личных успехах каждого взрослого есть заслуга его учителей. Именно учитель закладывает в каждом человеке основы знаний, учит мыслить и рассуждать.

– Наше государство, во главе с Президентом Нурсултаном Назарбаевым, придает первостепенное значение развитию сферы образования. Об этом свидетельствует и недавнее Послание Главы государства "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни", в котором поручено разработать Закон о статусе педагога, - сказал Б.Сапарбаев.

В соответствии с поручениями Главы государства в Актюбинской области реализуются масштабные меры по развитию сферы образования, в том числе улучшению материально-технической базы.

- Только в текущем году ведется строительство 26 школ, из них 15 примут учеников в этом году. К 2020 году будут полностью решены вопросы трехсменных и аварийных школ, а также нехватки мест в детских дошкольных учреждениях. В ваш профессиональный праздник, дорогие учителя, благодарю вас за ваш труд, желаю крепкого здоровья, творческих успехов и благополучия вашим семьям, – обратился к собравшимся учителям глава региона.

После поздравительной речи Бердыбек Сапарбаев вручил ветеранам педагогического труда и лучшим педагогам премии и награды. Были награждены пять учителей, удостоившихся звания "Лучший учитель – 2018" по итогам конкурса МОН РК. В их числе учитель математики областной специализированной физико-математической школы-интерната Орынбасар Саржанов, учитель биологии областной специализированной школы-интерната для одаренных детей имени М.Кусаинова Гулназ Мынжасарова, дефектолог областной специализированной школы-интерната-колледжа для детей с нарушением слуха Гульсум Каражанова, учитель информатики гимназии № 6 г.Хромтау Ботагоз Кыдырбаева и преподаватель Актюбинского политехнического колледжа Алмагуль Мукашева.

Также девяти победителям областного конкурса "Лучший учитель – 2018" вручены сертификаты на сумму 100 тысяч тенге. Еще 22 педагогам подарены сертификаты на сумму 50 тысяч тенге.





Кроме того, директор департамента дошкольного и среднего образования МОН РК Шолпан Каринова вручила двум педагогам области медаль "Ы.Алтынсарина", троим - медаль "Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкері", 53 учителям - почетные грамоты и благодарственные письма МОН РК.

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